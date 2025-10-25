Palestinesi Italia il presidente riceve il foglio di via per un anno da Milano per le frasi pro Hamas
Salvini: "Nessuno spazio a chi istiga all'odio e alla violenza". Api: "Nessun foglio di via fermerà la voce per la Palestina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
L’Italia è il primo Paese al mondo per numero di palestinesi accolti. Ed ora grazie ad un corridoio universitario dalla Striscia di Gaza accogliamo centinaia di studenti e ricercatori a cui vogliamo dare l’opportunità di formarsi per diventare la classe dirigente del - facebook.com Vai su Facebook
Mohammad Hannoun, il presidente di Palestinesi in Italia riceve foglio di via da Milano appena scende dall'aereo - Per un anno Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, non potrà mettere piede a Milano. Scrive msn.com
Gaza, foglio di via per presidente Palestinesi Italia: allontanato da Milano per un anno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, foglio di via per presidente Palestinesi Italia: allontanato da Milano per un anno ... Come scrive tg24.sky.it
Foglio di via da Milano al presidente dei palestinesi in Italia - Hannoun: 'Atto di aggressione miei miei confronti' "Dopo la tregua la resistenza palestinese, che ha pagato con il sangue, ha fatto giustizia, come in tutte le rivoluzioni del mondo" dei ... ansa.it scrive