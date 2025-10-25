Palestinesi Italia il presidente riceve il foglio di via per un anno da Milano per le frasi pro Hamas

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini: "Nessuno spazio a chi istiga all'odio e alla violenza". Api: "Nessun foglio di via fermerà la voce per la Palestina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

