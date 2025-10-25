Palermo ko a Catanzaro Inzaghi amareggiato | Nel primo tempo è mancato tutto adesso serve reagire subito

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia aveva previsto un'altra dura partita, così è stato in campo ma probabilmente non aveva immaginato una prestazione così sottotono da parte dei suoi: Pippo Inzaghi incassa il primo ko stagionale al Ceravolo, al termine di un match mal giocato dalla squadra rosa. Cisse firma il primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

palermo ko catanzaro inzaghiIl Catanzaro rialza la testa! Il Palermo cade al ‘Ceravolo’: primo ko per Inzaghi | CLASSIFICA - Arriva la prima sconfitta in campionato per ‘SuperPippo’ che, ironia della sorte, coinc ... Riporta strettoweb.com

palermo ko catanzaro inzaghiSerie B: Palermo ko a Catanzaro. Pari tra Samp e Frosinone. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino - Vincono Bianco con la Reggiana e Mignani in casa del Sudtirol. Si legge su corrieredellosport.it

palermo ko catanzaro inzaghiPagina 2 | Serie B: Palermo ko a Catanzaro. Pari tra Samp e Frosinone. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino - Vincono Bianco con la Reggiana e Mignani in casa del Sudtirol. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Ko Catanzaro Inzaghi