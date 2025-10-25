Palermo donna incinta travolta da un pullman | è gravissima
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente in via Buonriposo. Questa mattina, 25 ottobre, a Palermo, una donna di 25 anni, incinta, è stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre camminava lungo via Buonriposo. L’impatto è stato descritto come estremamente violento, causando immediata preoccupazione per la salute della donna e del bambino che porta in grembo. Trasporto d’urgenza in ospedale. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando la donna in codice rosso all’ ospedale Buccheri La Ferla, dove i medici stanno seguendo attentamente il suo caso. Attualmente le condizioni della paziente sono considerate gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
