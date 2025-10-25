Palermo-Catania sarà un' altra domenica calda sul fronte traffico | Previste code all' altezza di Bagheria

Sarà un'altra domenica calda sul fronte traffico in autostrada, sulla Palermo-Catania. Previste code domani pomeriggio. Anas rende noto “che le criticità maggiori nel tratto di autostrada A19, in prossimità del cantiere di Bagheria, sono attese a partire dalle ore 15 di domani e fino a tarda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

