Palermo-Catania sarà un' altra domenica calda sul fronte traffico | Previste code all' altezza di Bagheria

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un'altra domenica calda sul fronte traffico in autostrada, sulla Palermo-Catania. Previste code domani pomeriggio. Anas rende noto “che le criticità maggiori nel tratto di autostrada A19, in prossimità del cantiere di Bagheria, sono attese a partire dalle ore 15 di domani e fino a tarda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

