Palazzo occupato in via Don Minzoni Lepore | Lì non si può rimanere

Bolognatoday.it | 25 ott 2025

Le cinquanta famiglie che occupano l’edificio di Asp in via Don Minzoni dovranno, presto o tardi, trovare un’altra soluzione abitativa. Lo ha fatto intendere il sindaco Matteo Lepore, che ha detto che nel palazzo occupato attraverso l’azione del collettivo Plat “non si può rimanere”. Anzi, per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

