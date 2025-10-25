Palagonia | arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

Dayitalianews.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Spaccio nascosto nel cuore del centro cittadino. Un 27enne di Palagonia è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto emerso dalle indagini – ancora da verificare in sede giudiziaria – il giovane avrebbe organizzato una vera e propria base di spaccio in un monolocale di via Pietro Micca, in pieno centro cittadino, al riparo da occhi indiscreti. Già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo non era nuovo a questo tipo di attività: lo scorso aprile era già stato denunciato per aver allestito, insieme a un complice, un’altra piazza di spaccio in via Poggio Paradiso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

palagonia arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

© Dayitalianews.com - Palagonia: arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

Altre letture consigliate

palagonia arrestato 27enne spaccioSpaccio di cocaina, 27enne in carcere - All’epoca dei fatti, il giovane era stato arrestato insieme al fratello perché trovato in possesso di 70 grammi di stupefa ... Scrive laprovinciacr.it

palagonia arrestato 27enne spaccioPalagonia, scovata bottega per lo spaccio: un arresto e due denunce - I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Palagonia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 25enne, nonché denunciato ... Come scrive catanianews.it

Marito e moglie arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio - I carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 33enne incensurato e la moglie 27enne, entrambi ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Palagonia Arrestato 27enne Spaccio