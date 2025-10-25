Palagonia | arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Spaccio nascosto nel cuore del centro cittadino. Un 27enne di Palagonia è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo quanto emerso dalle indagini – ancora da verificare in sede giudiziaria – il giovane avrebbe organizzato una vera e propria base di spaccio in un monolocale di via Pietro Micca, in pieno centro cittadino, al riparo da occhi indiscreti. Già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo non era nuovo a questo tipo di attività: lo scorso aprile era già stato denunciato per aver allestito, insieme a un complice, un’altra piazza di spaccio in via Poggio Paradiso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palagonia: arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

