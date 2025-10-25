PalaBianchini riaperto per gli allenamenti a porte chiuse della Benacquista

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Benacquista Basket Latina torna ad allenarsi, ancorché a porte chiuse, al PalaBianchini, mentre nella struttura proseguono i lavori Pnrr e di consolidamento e messa in sicurezza, che dovranno concludersi entro la prima metà del 2026.La sindaca di Latina, Matilde Celentano, accompagnata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

