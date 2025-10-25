Painkiller Recensione | Il ritorno in chiave gotica Multiplayer
Il ritorno di Painkiller segna la rinascita di una delle saghe più amate dagli appassionati di sparatutto old school. Questo nuovo capitolo, sviluppato come una riedizione moderna della serie originale, conserva tutto il fascino crudo e brutale dei primi titoli, arricchendolo con grafica aggiornata, gameplay cooperativo e un’atmosfera ancora più cupa e viscerale. L’avventura ci proietta nel Purgatorio, un luogo sospeso tra la dannazione e la speranza, dove il protagonista un’anima colpevole dei propri peccati riceve dalla Voce del Creatore una possibilità di redenzione. Ma la strada per la salvezza è lastricata di sangue e fiamme: per redimersi dovrà affrontare Azazel, un angelo caduto deciso a scatenare le sue armate demoniache sulla Terra. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
