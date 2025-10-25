pagliani arte dolciaria tramandata da 65 anni

ll ‘capostipite’ è felice, di nome e di fatto. Di nome perché ‘il signor Pagliani’, classe 1939, si chiama proprio Felice. Di fatto perché, lo scorso 2 ottobre, la sua pasticceria, che oggi affaccia le sue vetrine e i tavolini all’angolo tra via Mazzini e piazza Risorgimento, ha festeggiato i 65 anni di attività. E’ passata anche la giunta comunale al completo, per l’occasione, a consegnare un riconoscimento ad una delle attività più longeve di Sassuolo, che Felice Pagliani aprì, insieme alla moglie Anna, che oggi non c’è più, alla fine degli anni Cinquanta, quando l’attuale piazza Risorgimento si chiamava ancora la ‘piazza del fieno’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

