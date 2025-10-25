PAGELLE GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2025. Sabato 25 ottobre Julia Scheib, 9: disputa una prima manche impressionante, poi nella seconda gestisce con intelligenza e conquista la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo a 27 anni. Prima di oggi era salita sul podio una sola volta, sempre a Soelden nel 2024: dunque una pista che gradisce. Sarà un fuoco di paglia oppure l’Austria, che non vinceva in questa specialità in campo femminile dal 2016 con Eva-Maria Brem, ha finalmente trovato una grande interprete del gigante? Paula Moltzan, 8: l’atteggiamento dell’americana è sempre il solito. Si prende sempre rischi esagerati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Soelden 2025: Italia, il gigante è il nuovo slalom femminile? Una pochezza che non sorprende