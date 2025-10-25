Pagelle Napoli Inter | Calhanoglu non basta delude Acerbi e la difesa

di Giuseppe Colicchia Pagelle Napoli Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico, sfida valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Napoli Inter, risultato finale di 3 a 1 nel match valevole per l’8° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Maradona di Napoli. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, maturata al termine di una partita dai due volti. L’Inter esce battuta per 3-1 dallo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive e perdendo l’occasione di volare in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Napoli Inter: Calhanoglu non basta, delude Acerbi e la difesa

