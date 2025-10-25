Pagelle Napoli Inter | Calhanoglu non basta delude Acerbi e la difesa

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Pagelle Napoli Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico, sfida valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui  Napoli Inter, risultato finale di 3 a 1 nel match valevole per l’8° turno di  Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Maradona di Napoli. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, maturata al termine di una partita dai due volti. L’Inter esce battuta per 3-1 dallo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive e perdendo l’occasione di volare in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

pagelle napoli inter calhanoglu non basta delude acerbi e la difesa

© Internews24.com - Pagelle Napoli Inter: Calhanoglu non basta, delude Acerbi e la difesa

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle napoli inter calhanogluLE PAGELLE DI NAPOLI-INTER - I voti e i giudizi dei protagonisti del big match del Maradona: prova da leader di Juan Jesus. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

pagelle napoli inter calhanogluNapoli-Inter 3-1, pagelle e tabellino: Anguissa e McTominay da urlo, Juan Jesus insuperabile, Calhanoglu dominante, disastro Acerbi, Bonny non si vede - Le prodezze di McTominay e Anguissa propiziano il successo del Napoli sull'Inter: De Bruyne apre le marcature su rigore ma si fa male calciando, per i nerazzurri provvisorio 1- Secondo msn.com

pagelle napoli inter calhanogluNapoli-Inter 3-1, pagelle: McTominay e Anguissa mandano Conte in paradiso. Lautaro gestaccio a Conte - 1, i top e flop: Anguissa, il migliore con la rete del 3- Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Napoli Inter Calhanoglu