Pagelle Juventus Next Gen Pontedera | Puczka e Anghelé provano a suonare la carica l’attacco non punge Rouhi… – VOTI
Pagelle Juventus Next Gen Pontedera: i voti ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Juventus Next Gen Pontedera: i voti ai protagonisti del match, valido per l’11ª giornata di Serie C 202526. Mangiapoco 6 Può poco o nulla sul gol di Migliardi, per il resto si fa sempre trovare attento e reattivo Turicchia 6 Un motore infaticabile, spinge con regolarità lungo la corsia di destra rinunciando però qualcosa in fase difensiva. Dal 46? Turco 5,5 Si cala immediatamente nel match come intensità, ma sono molteplici i momenti in cui va in difficoltà nel contenere le iniziative egli avversari Scaglia F. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
