Anguissa MVP, McTominay lo segue con una super prestazione e Spinazzola è da Nazionale: il Napoli batte un Inter poco coraggiosa nel secondo tempo Scott McTominay esulta al gol (LaPresse) Calciomercato.it Le pagelle di Napoli-Inter. NAPOLI TOP Anguissa 7,5 – Cuore, corsa, sacrificio. E anche un gol da centravanti. Anguissa è l’ago della bilancia del Napoli: se sta bene, la giostra gira FLOP nessuno Milinkovic-Savic 6. Di Lorenzo 6,5. Buongiorno 6 (Beukema s.v.). Juan Jesus 6,5. Spinazzola 7 (Gutierrez s.v.). Gilmour 7. Politano 6 (Elmas 6). Anguissa 7,5. De Bruyne 6,5 (Olivera 5,5). McTominay 7. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Napoli-Inter 3-1: Anguissa è ovunque, Spinazzola è una freccia, Acerbi un disastro

