Pagata per elogiare quella concorrente Alessia Marcuzzi caos dopo Tale e Quale Show

Antonella Fiordelisi conquista il palco di Tale e Quale Show e divide il web. Nella quinta puntata del varietà condotto da Carlo Conti, l’ex schermitrice e influencer si è calata nei panni di Karol G interpretando “Si antes te hubiera conocido”, un’esibizione che ha sorpreso pubblico e giuria per energia, sensualità e miglioramento tecnico. Alessia Marcuzzi, in particolare, si è detta colpita dai progressi della concorrente, sottolineando come la performance fosse riuscita e coinvolgente nonostante la difficoltà del brano. La conduttrice e giudice del programma non ha lesinato elogi durante la diretta, affermando: “Lei non è né una cantante né una ballerina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it