Padre disperato bloccato nel traffico a Roma con la figlia di un anno in fin di vita | salvata dai poliziotti

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti di Polizia hanno salvato una bambina in grave crisi respiratoria su via Tiburtina, scortando il padre disperato in ospedale. La piccola, presa in carico dai medici, ora sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

