Padova mister Andreoletti | Non vogliamo prendere rischi con il Papu Juve Stabia? Squadra forte e quadrata

Nessun debutto per il Papu Gomez all'Euganeo, ma l'attualità in casa Padova impone di andare oltre e riprendere il filo del discorso in campionato. Domenica alle 15:00, con il sold out dell'impianto, i ragazzi di Andreoletti si rituffano nel campionato contro la Juve Stabia. Avversario ostico la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Stabia Channel. . Verso Padova – Juve Stabia | Conferenza stampa di mister Ignazio Abate. Interviene anche il ds Matteo Lovisa - facebook.com Vai su Facebook

Sala Stampa Catanzaro-Padova, Mister Andreoletti: “Tre punti importantissimi, bravi a difendere il vantaggio. Dedichiamo la vittoria ai tifosi che son venuti fin qui a seguirci” https://padovacalcio.it/sala-stampa-catanzaro-padova-andreoletti/… - X Vai su X

Padova, mister Andreoletti: «Una vittoria di umiltà e sacrificio, questi tre punti valgono oro» - Andreoletti elogia anche l’apporto dei subentrati: «Entrare in una partita del genere non è semplice, perché eravamo costretti solo a difenderci. Segnala padovaoggi.it

Padova, Andreoletti: “Servono punti, non bastano le prestazioni” - Mister Matteo Andreoletti alla vigilia di Catanzaro- Secondo tuttob.com

Vigilia Catanzaro-Padova Andreoletti: “Servono punti, non bastano le prestazioni” - «Stiamo bene, anche se rientriamo da una sosta in cui alcuni giocatori erano a mezzo servizio. Secondo padovanews.it