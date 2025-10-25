Padova mister Andreoletti | Non vogliamo prendere rischi con il Papu Juve Stabia? Squadra forte e quadrata

Nessun debutto per il Papu Gomez all'Euganeo, ma l'attualità in casa Padova impone di andare oltre e riprendere il filo del discorso in campionato. Domenica alle 15:00, con il sold out dell'impianto, i ragazzi di Andreoletti si rituffano nel campionato contro la Juve Stabia. Avversario ostico la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

