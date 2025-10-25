Padova celebra Silvana Fusari | tra le migliori d’Italia per l’inclusione

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un applauso arriva da tutta Bologna: Silvana Fusari, alla guida del Progetto Sociale Bologna For Community, ha raggiunto il quarto posto nazionale al Premio Ispirazione Donna 2025 a Padova. Un traguardo che riconosce anni di inclusione concreta e un’idea semplice: rendere ogni evento accessibile, condiviso, partecipato. Un riconoscimento che parla alla città Il successo di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

