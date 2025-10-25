Padova 67enne eredita patrimonio a sua insaputa | caccia al figlio di un dj morto nel 2020

Malcom Simon nel 1958 ebbe una relazione a Londra con una ragazza italiana. Adesso la vedova 85enne vuole rintracciarlo per realizzare l'ultimo desiderio del marito. Si cerca fra Trieste e Padova ma i tempi stringono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, 67enne eredita patrimonio a sua insaputa: caccia al figlio di un dj morto nel 2020

