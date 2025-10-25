Oyarzabal si è regalato una doppietta per il suo decimo anniversario con il Real e nella Liga

2025-10-25 00:17:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Mikel Oyarzabal si è regalato doppietta e vittoria ieri in occasione del decennale dal debutto con il Real e nella Liga, quando ha giocato per la prima volta lì e con la Real Sociedad il 25 ottobre 2015 nella Ciutat de Valencia del Levante, quando l’allora allenatore David Moyes, con il punteggio di 0-4, lo portò in campo a quattro minuti dalla fine, più i tempi supplementari. Poi ci sono state altre 406 partite con la maglia del txuriurdin che lo collocano come il tredicesimo in più di tutta la storia, con 119 gol segnati, il quarto miglior marcatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com