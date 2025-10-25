Over 60 tutte le proprietà delle bietole in aiuto alle ossa
C'è chi le conosce come coste e chi come erbette, le bietole o biete sono una vera ricarica di benessere grazie alle loro numerose proprietà. A partire dalla forte presenza di vitamine e sali minerali, un vero toccasana per il sistema cardiovascolare e la struttura ossea. Inoltre supportano l'organismo nella fase di depurazione, migliorando la digestione e facilitando anche l' assorbimento del ferro. Si preparano facilmente e si trasformano in un piatto gustoso, ricco di sapore e salute. Conosciamo le bietole, tutte le strategie per cucinarle nel modo giusto e perché sono così importanti per gli over 60. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
