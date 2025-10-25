Ottobre rosa ad Acaya | passeggiate visite senologiche gratuite esperti e degustazioni bio

VERNOLE - I centri di Vernole e Lizzanello insieme per la prevenzione del tumore al seno. Due comunità, due Comuni, due delegazioni Lilt, quelle di Lizzanello e Strudà, per sensibilizzare, informare e conoscere. Ottobre Rosa è la campagna nazionale per la prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

Ottobre rosa, l'unione fa la forza! #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook

"Ottobre rosa" ad Acaya: passeggiate, visite senologiche gratuite, esperti e degustazioni bio - Ottobre Rosa è la campagna nazionale per la prevenzione del tumore al seno, promossa da Lilt e Anci con l'obiettivo di sensibilizzare e offrire visite senologiche gratuite durante tutto il mese. Secondo lecceprima.it

'Ottobre rosa' al Campus Bio-Medico di Roma, screening gratis per donne fragili - Una mattinata di screening gratuiti per le donne in condizione di fragilità assistite dall’Associazione Salvamamme. Lo riporta adnkronos.com

Ottobre Rosa a Montespertoli tra eventi e passeggiate - Anche quest’anno Montespertoli aderisce a Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione della salute femminile, con ... Scrive gonews.it