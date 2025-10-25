Matteo Catani, amministratore delegato di GNV. E’ tempo di bilanci: com’è andata la stagione estiva 2025? "Molto bene: abbiamo trasportato 1,7 milioni di passeggeri, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Un dato entusiasmante, che ci dà una prospettiva importante per il futuro". Ovvero? "Vogliamo essere leader di mercato e per far questo cerchiamo di svolgere al meglio il nostro compito, portando più valore possibile ai territori che connettiamo. Che è anche uno dei principali obiettivi del gruppo MSC, del quale facciamo parte". Obiettivi per il futuro? "Tanti e ambiziosi, a partire dal piano di rinnovamento della flotta, con l’ingresso di otto nuove navi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Otto nuove navi. A dicembre la prima alimentata dal GNL