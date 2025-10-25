Otto nuove navi A dicembre la prima alimentata dal GNL
Matteo Catani, amministratore delegato di GNV. E’ tempo di bilanci: com’è andata la stagione estiva 2025? "Molto bene: abbiamo trasportato 1,7 milioni di passeggeri, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Un dato entusiasmante, che ci dà una prospettiva importante per il futuro". Ovvero? "Vogliamo essere leader di mercato e per far questo cerchiamo di svolgere al meglio il nostro compito, portando più valore possibile ai territori che connettiamo. Che è anche uno dei principali obiettivi del gruppo MSC, del quale facciamo parte". Obiettivi per il futuro? "Tanti e ambiziosi, a partire dal piano di rinnovamento della flotta, con l’ingresso di otto nuove navi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
SABATO 25 OTTOBRE al Palareggiani, Inizio gara ore 18,00, ci sarà il debutto in campionato della nostra SERIE DF. Le ragazze sfideranno nella prima di campionato il Team Pasquali srl di Cento (FE). Alla nostra squadra, rafforzata da ben otto nuove atlete, - facebook.com Vai su Facebook