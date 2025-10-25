Ottavia Fusco Pasquale Squitieri e Rossella | Da quando lui è morto sto con una donna

Ottavia Fusco è attrice, cantante e ora regista di «Pasquale Squitieri. Il vizio della libertà». Ha passato 14 anni con lui e oggi al registra napoletano scomparso nel 2017 dedica un docufilm. Ma al Corriere della Sera annuncia anche altro: « È stata una grandissima storia d’amore. Questo lavoro chiude un cerchio e apre una nuova fase. Da quando Pasquale è morto non ho mai incontrato un uomo che reggesse il confronto con lui. Da cinque mesi, invece, ho una compagna, Rossella, che mi ha rivoluzionato la vita». Ottavia Fusco, Pasquale Squitieri e Rossella. Fusco racconta: « Rossella e io eravamo amiche. 🔗 Leggi su Open.online

