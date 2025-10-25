Ostia inaugurato il parco Matteo Pellicone | l’omaggio allo storico presidente della Fijlkam
Ostia, 25 ottobre 2025 – E’ stato un evento emozionante e tanto atteso quello che si è svolto questa mattina nell’area verde adiacente al Centro Olimpico Fijlkam Matteo Pellicone. E’ stato inaugurato il parco dedicato proprio a Matteo Pellicone, storico presidente federale che per 32 anni ha guidato il mondo delle arti marziali. Questa intitolazione è un solido riconoscimento istituzionale per l’eredità sportiva di Pellicone, che continua a vivere nello sport e nella comunità italiana. Come riporta fijlkam.it – La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della FIJLKAM Giovanni Morsiani, di Marina Di Bussolo Pellicone (moglie del Presidente scomparso), di Valentina Prodon (Vice Presidente del Municipio X di Roma) e di Giovanni Zannola (Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Un omaggio a una figura che ha fatto la storia. Sabato 25 ottobre alle ore 11:00 sarà inaugurato a Ostia il Parco “Matteo Pellicone”, in Via della Stazione di Castel Fusano. Un significativo atto di riconoscimento per l’eredità sportiva e dirigenziale del President - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, un'area verde intitolata a Matteo Pellicone - Sabato si terrà l'inaugurazione del parco all'esterno del centro olimpico federale che sarà dedicato all'ex presidente per trentadue anni della Fijlkam ... romatoday.it scrive
Ostia, lo chalet di parco Riva non è abusivo: ora può tornare a disposizione del territorio - L’immobile, realizzato in legno, totalmente smontabile e della superficie di 70 metri quadrati, era stato inaugurato ai tempi dell’amministrazione Veltroni. Come scrive romatoday.it
A Ostia nasce il Parco del Mare: come cambia il litorale - Ostia si prepara a trasformarsi radicalmente grazie al progetto “Parco del Mare”, un ambizioso piano da quasi 24 milioni di euro che punta a rivoluzionare il litorale romano. Secondo siviaggia.it