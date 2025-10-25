Ostia inaugurato il parco Matteo Pellicone | l’omaggio allo storico presidente della Fijlkam

Ostia, 25 ottobre 2025 – E’ stato un evento emozionante e tanto atteso quello che si è svolto questa mattina nell’area verde adiacente al Centro Olimpico Fijlkam Matteo Pellicone. E’ stato inaugurato il parco dedicato proprio a Matteo Pellicone, storico presidente federale che per 32 anni ha guidato il mondo delle arti marziali. Questa intitolazione è un solido riconoscimento istituzionale per l’eredità sportiva di Pellicone, che continua a vivere nello sport e nella comunità italiana. Come riporta fijlkam.it – La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della FIJLKAM Giovanni Morsiani, di Marina Di Bussolo Pellicone (moglie del Presidente scomparso), di Valentina Prodon (Vice Presidente del Municipio X di Roma) e di Giovanni Zannola (Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, in rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it