Ospedale nuovo acceleratore lineare Macchinario all’avanguardia È uno dei cinque presenti in Italia

25 ott 2025

C’è anche il ministro della sanità, Orazio Schillaci, al taglio del nastro. Il nuovo acceleratore lineare, di cui è dotato il Santa Maria della Misericordia di Perugia, è una delle cinque attrezzature presenti in Italia. Un’eccellenza nell’eccellenza, resa possibile dal contributo di oltre 7 milioni di euro da parte dello Stato per un investimento complessivo che si avvicina a 8 milioni (7,2 dallo Stato, 379.150 euro sono fondi aziendaliregionali). Un’apparecchiatura innovativa che si inserisce, sottolinea il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, nel percorso di rinnovamento tecnologico del polo unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

