ospedale lasciato allo sbando civitas attacca la giunta regionale

Una sanità locale allo sbando per colpa della Giunta regionale e della presidente Proietti: il gruppo civico di centrodestra Civitas attacca a testa bassa la Regione, accusandola di aver abbandonato l’ospedale di Orvieto. "Reparti in affanno, carenza di personale, professionisti che abbandonano, assunzioni al palo e liste d’attesa che si allungano. L’ospedale di Orvieto sta attraversando una fase di grande difficoltà come mai prima d’ora nel recente passato. È il segno evidente di un sistema sanitario territoriale che, invece di essere rafforzato, non solo viene indebolito ma, anzi, completamente dimenticato" così il gruppo Civitas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

