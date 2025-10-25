Osio Sotto ignora l’alt e fugge Preso dopo un lungo inseguimento

L’ARRESTO. È successo giovedì 23 ottobre, nelle vie del centro storico. In passato aveva fornito diverse generalità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Osio Sotto, ignora l’alt e fugge. Preso dopo un lungo inseguimento

