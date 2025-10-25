Osasuna-Celta Vigo domenica 26 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Navarri vincenti sui galiziani?
Osasuna-Celta Vigo è una delle gare che caratterizzeranno la domenica di Liga: le due squadre sono separate da tre punti in classifica. I Navarri sono reduci da una trasferta molto difficile, contro l’Atletico Madrid, che hanno ben interpretato ma che non sono riusciti a trasformare in redditizia: la squadra di Pamplona ha collezionato 10 punti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
IVAN KAVIEDES Oggi compie gli anni Ivan Kaviedes, che in molti ricorderanno con la maglia del Perugia nella stagione 1998-99. L'ecuadoriano vanta inoltre esperienze in Spagna, con le maglie di Celta Vigo e Valladolid. Detto “El Nine”, Kaviedes arri - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Osasuna-Celta Vigo 26 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Liga Spagnola - Celta Vigo, match di La Liga in programma sabato 26 ottobre alle 18:30: scopri le migliori opzioni di scommesse e le formazioni in campo. Si legge su bottadiculo.it
Liga, Betis Siviglia e Celta Vigo fermate sul pareggio. Festa Osasuna - Il pareggio del Celta arriva in pieno recupero (92') grazie a un calcio di rigore ... Riporta corrieredellosport.it
Pronostico Celta Vigo-Real Sociedad: tensione e infortuni indirizzano il match - Real Sociedad è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... Come scrive ilveggente.it