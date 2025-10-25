Ortona San Vito Chietino Rocca San Giovanni e Fossacesia in festa per la Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon
Lo spettacolo colorato e pacifico del podismo di massa tornerà a calcare la scena della Via Verde per la terza edizione della Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon, in programma domenica 26 ottobre.Oltre al suo valore tecnico e sportivo, l’iniziativa conferma un altro obiettivo fondamentale: far. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Gruppo Tecnocasa Ortona. Chris Lake · Ease My Mind. Immagina di vivere nel cuore di Ortona, a due passi da tutto… e a pochi minuti dal mare. Oggi vi porto a vedere un quadrilocale spazioso e super luminoso, perfetto per chi vuole la comodità del centro - facebook.com Vai su Facebook
Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia in festa per la Costa dei Trabocchi-Bcc Half Marathon - 500 atleti sulla distanza classica dei 21,097 chilometri, che si sfideranno godendo di uno dei panorami più suggestivi d'Italia lungo la Via Verde ... Segnala chietitoday.it
Arta rileva 'Ostreopsis ovata' a San Vito Chietino e Ortona - Nell'ambito dei controlli di routine sulle acque di balneazione effettuati nella prima settimana di agosto, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) ha riscontrato la presenza di ... Come scrive ansa.it
Alga tossica, esteso il divieto di balneazione - A San Vito Chietino, dopo Cala Turchino, anche le spiagge Rocco Mancini e Valle Grotte con divieti di balneazione temporanea. rainews.it scrive