Orrore a Milano avvicina due fratellini e poi abusa di loro | fermato l' orco

Era riuscito a ottenere la fiducia di una coppia di fratellini e, una volta solo con loro, avrebbe abusato sessualmente di entrambi; i fatti, avvenuti nel quartiere Barona di Milano, hanno portato all'arresto di un 67enne italiano, accusato di violenza sessuale su minori. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto, un vicino di casa dei minorenni, era con il tempo riuscito ad avvicinarli con la promessa di dolci e regali. Il 67enne, ex magazziniere di una scuola calcio, aveva legato molto con la famiglia dei piccoli, instaurando un vero rapporto di amicizia. In questo modo aveva potuto interagire anche con le giovani vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orrore a Milano, avvicina due fratellini e poi abusa di loro: fermato l'orco

