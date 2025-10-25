Oroscopo di Sabato 25 ottobre 2025
Amore, lavoro, denaro e benessere segno per segno, con consigli pratici e “rituali” di giornata Benvenut* all’oroscopo “esteso” del weekend. La parola chiave di oggi è riequilibrio: rallentare dove stai correndo, accelerare dove hai tergiversato. Usa la giornata per mettere a fuoco priorità chiare, chiudere situazioni sospese e concederti una parentesi di benessere che ricarichi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
