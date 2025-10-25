Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 25 ottobre! Il weekend si apre con una ventata di leggerezza e nuove energie. Dopo una settimana altalenante, le stelle invitano a prendersi del tempo per sé, per recuperare serenità e per dedicarsi a ciò che davvero conta. La Luna, in buon aspetto con Venere, favorisce l’amore, gli incontri e i rapporti sinceri. È un sabato perfetto per uscire, per riscoprire un sorriso dimenticato, per lasciarsi alle spalle i pensieri pesanti. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 25 ottobre 2025, segno per segno. Chi ha avuto tensioni negli ultimi giorni potrà finalmente chiarire, mentre chi si è sentito giù di tono ritroverà il desiderio di guardare avanti con più fiducia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 25 ottobre: Sagittario esplosivo, Pesci romantico