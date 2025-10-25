Orietta Berti Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri in concerto per il secondo compleanno di Formì

C’è grande attesa per il concerto gratuito con cui Formì si accinge a festeggiare il secondo compleanno. Domenica 26 ottobre – a partire dalle 18,30 – il distretto commerciale all’uscita di Forlì dell’A14 offre al pubblico due ore di musica e intrattenimento per tutte le età. In cartellone un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

