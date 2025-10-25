Orientamento studenti | più attività obbligatorie e servizi esterni ma formazione docenti ancora insufficiente

Un segnale di cambiamento, seppur graduale, emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio Gi EDU dopo anni in cui il tasso di indecisione tra i maturandi si manteneva alto e stabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Domani ci trovate alla Giornata dell’Orientamento scolastico, l’evento dedicato agli studenti e alle famiglie del comprensorio imolese! Saremo presenti alla Giornata dell’Orientamento scolastico organizzata da CISS/T presso la sede dell’IC 7 di Imola Sa - facebook.com Vai su Facebook

#Orientamento scolastico per gli #studenti del comprensorio montano: martedì 7 ottobre uno spettacolo a Tolmezzo evento organizzato dalla Delegazione di Tolmezzo #Confindustria #Udine, guidata da Mario Zearo via @Telefriuli1 https://ilfriuli.it/cultura/orient - X Vai su X

«MiAssumo», la piattaforma gratuita per l'orientamento degli studenti - Un percorso digitale gratuito, rivolto agli studenti dagli 11 anni in su una piattaforma che unisce scuole e aziende per l’orientamento dei giovani, con un nome che è già molto indicativo: «MiAssumo». Riporta corriere.it

Torna Cvlab per l'orientamento al lavoro degli studenti - "Una leva di successo per l'orientamento agli studenti e un contributo serio per la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che in Italia è molto elevato (le aziende non trovano quasi ... Come scrive ansa.it

Stage, orientamento e ricerca: via al patto per gli studenti - Programmi di stage e orientamento e progetti di ricerca: sono i contenuti della collaborazione tra UniCredit e Liuc per gli studenti dell’ateneo. Lo riporta ilgiorno.it