Orientamento scuola e lavoro tra intelligenza naturale e artificiale | competenze per il futuro alla 34ª edizione di Job&Orienta
La 34esima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, si terrà dal 26 al 29 novembre 2025 presso la Fiera di Verona. L'articolo Orientamento, scuola e lavoro tra intelligenza naturale e artificiale: competenze per il futuro alla 34ª edizione di Job&Orienta . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Che scuola scelgo?”: a Bagno a Ripoli incontro di orientamento in vista delle superiori. Appuntamento per studenti e famiglie il 29 ottobre in biblioteca comunale. Richiesta iscrizione online LEGGI SUL GAZZETTINO https://tinyurl.com/jtbspdfw - facebook.com Vai su Facebook
Orientamento studenti: più attività obbligatorie e servizi esterni, ma formazione docenti ancora insufficiente - Un segnale di cambiamento, seppur graduale, emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio Gi EDU dopo anni in cui il tasso di indecisione tra i maturandi si manteneva alto e stabile. Secondo orizzontescuola.it
Intelligenza artificiale a scuola, programma internazionale di formazione docenti: la proposta degli studenti al NextGen AI - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha partecipato al G20 Istruzione svoltosi a Skukuza, in Sudafrica, mantenendo l’impegno assunto precedentemente al NextGen AI, il primo sum ... Da tecnicadellascuola.it
Ciclo di 5 webinar. Intelligenza Artificiale per l’amministrazione scolastica: strumenti e strategie per semplificare il lavoro - Descrizione del corso Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizz ... orizzontescuola.it scrive