Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Malesia 2025 | Bagnaia torna alla vittoria Bezzecchi rimonta
Francesco Bagnaia si conferma al vertice dopo l’ottima prestazione in qualifica e vince dalla pole position la Sprint del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha completato un sabato perfetto a Sepang e si candida al ruolo di favorito principale anche in vista della gara domenicale. Alle spalle del tre volte campione iridato si sono inserite le Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer, per una significativa tripletta della Casa di Borgo Panigale. Quarto posto per la KTM di Pedro Acosta davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Marco Bezzecchi è risalito dal 14° al 7° posto con l’Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it
