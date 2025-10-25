Orario Lazio Juve | quando si gioca il match dell’Olimpico Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri
Orario Lazio Juve: quando si gioca il match dell’Olimpico, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve di Igor Tudor cerca una svolta alla sua crisi sul campo della Lazio di Maurizio Sarri, in un posticipo domenicale che si preannuncia carico di tensione e significati. L’appuntamento è per domani, domenica 26 ottobre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma. Juve a caccia della vittoria perduta. Per la Signora è una trasferta da non fallire. La squadra arriva all’Olimpico reduce da una striscia nerissima di sette partite consecutive senza vittorie (cinque pareggi e due sconfitte), un digiuno che dura ormai da oltre un mese e che ha fatto scattare il primo, vero allarme stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
