Orario Juve Lazio Primavera | quando si gioca il match Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Padoin

Orario Juve Lazio Primavera: quando si gioca il match, valido per la 9ª giornata del campionato 202526. Dopo la delusione europea, è tempo di rituffarsi sul campionato con la voglia di ripartire. La Juve Primavera torna in campo domani mattina per affrontare la Lazio nel nono appuntamento stagionale del Campionato Primavera 1. Una sfida importante per i giovani bianconeri di Simone Padoin, chiamati a una reazione dopo la sconfitta in Youth League. Obiettivo riscatto a Vinovo. L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre, alle ore 11:00, sul campo “Ale & Ricky” dell’Allianz Training Center di Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

