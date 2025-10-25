Ora solare stanotte le lancette torneranno un’ora indietro | ma si risparmia veramente?

Nel 2018, la Commissione europea aveva avanzato una proposta per eliminare il cambio dell'ora. Questa era stata approvata dal Parlamento Ue, ma poi il Consiglio europeo non ha mai portato a conclusione il procedimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ora solare, stanotte le lancette torneranno un’ora indietro: ma si risparmia veramente?

Approfondisci con queste news

"Stanotte si cambia! ? Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3:00 del mattino, si torna all'ora solare! Ricordatevi di spostare le lancette degli orologi di un'ora indietro! ? Buona domenica! #OraSolare #27Ottobre" - facebook.com Vai su Facebook

Stanotte torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora - Domenica 26 c'è un'ora in più, potrebbe essere l'ultima volta che avviene, la Spagna ha proposto a livello europeo di abolire le fluttuazioni ... Segnala rainews.it

Torna l'ora solare: come spostare le lancette stanotte - Cambio ora solare stanotte, tra il 25 e il 26 ottobre 2025: ecco come spostare le lancette e perché e le polemiche in UE per abolire questo passaggio. Secondo msn.com

Torna l’ora solare, stanotte lancette indietro di un’ora - La Spagna ha intanto riacceso la volontà di eliminare il doppio cambio stagionale e ora se ne tornerà a discutere in Europa ITALIA - Scrive etrurianews.it