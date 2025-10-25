Ora solare lancette indietro di un’ora | ecco gli effetti su salute sonno e tutti i miti del tempo che cambia

Quando l’orologio segna la notte tra il 25 e il 26 ottobre, l’Italia torna indietro. Letteralmente. Le lancette si spostano di un’ora, la luce arriva prima, il buio cala in anticipo e l’autunno entra nel suo pieno. È il ritorno dell’ora solare, un rituale che da oltre un secolo accompagna la vita dei Paesi occidentali, ma che oggi molti mettono in discussione. Perché dietro un gesto apparentemente innocuo si nasconde una delle illusioni più persistenti del mondo moderno: credere di poter manipolare la luce, il tempo e persino il corpo. Da dove nasce il cambio dell’ora. L’idea di “rubare” luce al mattino per regalarla alla sera risale al 1784, quando Benjamin Franklin scrisse una lettera ironica al Journal de Paris proponendo di risparmiare candele svegliandosi prima. 🔗 Leggi su Panorama.it

