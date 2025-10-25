Ora solare lancette indietro di un’ora | ecco gli effetti su salute sonno e tutti i miti del tempo che cambia
Quando l’orologio segna la notte tra il 25 e il 26 ottobre, l’Italia torna indietro. Letteralmente. Le lancette si spostano di un’ora, la luce arriva prima, il buio cala in anticipo e l’autunno entra nel suo pieno. È il ritorno dell’ora solare, un rituale che da oltre un secolo accompagna la vita dei Paesi occidentali, ma che oggi molti mettono in discussione. Perché dietro un gesto apparentemente innocuo si nasconde una delle illusioni più persistenti del mondo moderno: credere di poter manipolare la luce, il tempo e persino il corpo. Da dove nasce il cambio dell’ora. L’idea di “rubare” luce al mattino per regalarla alla sera risale al 1784, quando Benjamin Franklin scrisse una lettera ironica al Journal de Paris proponendo di risparmiare candele svegliandosi prima. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questa notte torna l’ora solare e le lancette si spostano indietro di un’ora. Ma per il nostro corpo non è solo un cambio d’orario. Secondo il professor Ferini Strambi, anche un’ora può influenzare i ritmi biologici: dal sonno alla digestione, fino agli ormoni. Con - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare, lancette indietro domenica notte. Gli effetti in bolletta e sulla salute: perché non dovremmo cambiare - X Vai su X
Scatta l’ora solare: lancette indietro di un’ora. Ma davvero serve ancora? - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora, ma cosa comporta tutto questo? veronaoggi.it scrive
Ora solare, lancette indietro di un’ora: ecco gli effetti su salute, sonno e tutti i miti del tempo che cambia - Torna l’ora solare: un’ora di luce in più al mattino ma meno energia, più stanchezza e antiche leggende che spiegano il ciclo del tempo ... panorama.it scrive
Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora: storia, motivazioni, effetti sulla salute, impatti economici, curiosità - L’appuntamento è atteso tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando le lancette dell’orologio dovranno esser ... Segnala strettoweb.com