Ora solare 2025 stanotte si cambia | a che ora spostare le lancette e come

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 Ottobre è previsto il ritorno dell'ora solare. Le lancette andranno spostate indietro di un'ora, dalle ore 3 di notte andranno posizionate alle ore 2. Si avrà un'ora in più di luce al mattino e si dormirà un'ora in più.