Ora legale addio torna quella solare | ecco gli effetti reali su sonno e salute Il nuovo studio

Uno studio del Centro di Medicina del Sonno dell’I.R.C.C.S. Neuromed, in collaborazione con altri centri di ricerca italiani, mostra come il passaggio all’ora legale riduca la qualità e la durata del sonno, in particolare nei cronotipi serali. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Ora legale addio, torna quella solare: ecco gli effetti reali su sonno e salute. Il nuovo studio

