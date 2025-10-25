Ora l' AI arriva in tribunale | avvocato la usa per il ricorso I giudici | Sleale

Un ricorso al Tar della Lombardia è stato rigettato perché redatto mediante l'uso dell' intelligenza artificiale: i giudici hanno ritenuto sleale l'operato dell'avvocato, che è stato addirittura segnalato al suo Ordine. Il fatto, riportato da Il Corriere della Sera, si è verificato alcuni giorni fa. Stando a quanto riferito, tutto è cominciato dalla volontà di una madre di presentare ricorso contro la bocciatura della figlia in seconda liceo. L'avvocato ha dato avvio all'iter previsto, ma si sarebbe servito dell'intelligenza artificiale per scrivere il documento da presentare in tribunale. Pare che l'AI avesse generato dei casi giudiziari non esistenti, commettendo dei veri e propri errori, e all'occhio attento ed esperto dei giudici tutto ciò non è sfuggito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

