Ora azioni di terra Trump dice narco ma pensa greggio
È un nuovo fronte di guerra quello che sta aprendo nei Caraibi, ogni giorno di più, il mancato Nobel per la pace Donald Trump. «Presto vedremo azioni di terra in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È una delle azioni del Programma Triennale 2024-2026 per la valorizzazione della Regione come terra del benessere e della qualità della vita - facebook.com Vai su Facebook
Trump, 'presto azioni di terra in Venezuela contro i narcos' - "Presto vedremo azioni di terra in Venezuela": lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca aprendo la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani. Da ansa.it
Il portafoglio anti-dazi: dai titoli di Stato alle azioni, come proteggere i propri risparmi - Nei momenti di turbolenza massima di mercato, come quelli vissuti nelle ultime sedute, i consigli ... Scrive repubblica.it
Investimenti a prova di Trump: ecco come - I continui annunci di dazi commerciali e la possibilità di una recessione negli Stati Uniti disorienta i mercati finanziari. Come scrive panorama.it