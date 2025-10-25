Ora a Bologna è braccio di ferro I collettivi occupano un altro stabile

Cinquanta famiglie. Quasi centocinquanta persone, di cui 72 minori. Sono gli ‘sfrattati’ bolognesi che, guidati da Plat, ieri mattina hanno occupato un immobile in pieno centro. Dodicimila metri quadri, di proprietà di Asp, destinati ad accogliere uno studentato, con una quota di stanze (100 su 300) a prezzo calmierato, pensate per studenti in difficoltà economiche. Questa la notizia di giornata, che è però la diretta conseguenza - almeno nell’ottica del sindacato Plat - degli sfratti di giovedì mattina in via Michelino. Che, sull’onda indignata dei social, hanno fatto il giro di Italia del web. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

