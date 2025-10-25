Operazioni di manutenzione straordinaria su condotta idrica | disagi nel centro abitato

OSTUNI - Nelle ultime ore, la condotta principale dell’Acquedotto Pugliese, ubicata lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Cisternino, è stata oggetto di un intervento tecnico di ripristino a seguito di un improvviso guasto che ha determinato temporanee interruzioni e riduzioni della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Le modifiche per Frecce, Intercity e Regionali - facebook.com Vai su Facebook

16/10/2025 | Determinazioni Dirigenziali INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI DI VIA MESSINA E DI VIA PASUBIO, FRAZIONE MONGIOVE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SE https://tinyurl.com/3f5keu6e - X Vai su X

Avviati i lavori di manutenzione straordinaria di tombini e caditoie a Val Cannuta - Questa è la cifra dell’appalto per le operazioni di pulizia che sono già stati avviati nel territorio del ... Segnala romatoday.it

Bassa Valle del Coghinas, cercasi fondi per la manutenzione della condotta per l’irrigazione - Subito una road map per trovare le risorse per finanziare i lavori della manutenzione straordinaria della condotta che alimenta l’irrigazione della Bassa Valle del Coghinas per salvare oltre 1050 ... Secondo unionesarda.it

Iglesias, manutenzione sull’attraversamento ferroviario: interruzioni idriche nel quartiere di Serra Perdosa - Giornata di lavori domani, mercoledì 22 ottobre 2025, nel territorio di Iglesias: le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica situata in ... Secondo msn.com