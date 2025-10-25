Operazione Alto impatto tra Bergamo e Calcinate | due arresti e una denuncia

È di due arresti, una denuncia e circa cento persone controllate il bilancio dell’operazione “Alto impatto” condotta dai carabinieri tra Bergamo e Calcinate nel pomeriggio e nella serata di venerdì 24 ottobre. Il servizio, organizzato dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo, ha visto impegnati più equipaggi in modalità dinamica per la prevenzione dei reati e il controllo della circolazione stradale. Nel complesso sono stati controllati 57 veicoli e 98 persone, di cui 40 già note alle forze dell’ordine. Due le sanzioni amministrative elevate: una per mancato possesso dei documenti di circolazione e una per guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

