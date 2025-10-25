open house 2025 la festa guzzi accende il futuro

Il presente che si proietta nel futuro. E questo, sia chiaro, è sempre stato una sorta di mantra nella storia di Guzzi. Guzzi che si avvia a mandare a bilancio un anno fatto di emozioni e risultati importanti e che guarda al 2026 con la prospettiva di un domani che sarà da vivere tutto d’un fiato. Si è chiusa l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House. In migliaia sono arrivati a Mandello del Lario da tutta Europa per il tradizionale appuntamento, in contemporanea col Motoraduno Internazionale. Il Museo, che accoglie la spettacolare esposizione delle Moto Guzzi protagoniste di oltre un secolo di storia, è stata una delle mete preferite e ha fatto registrare 15mila visite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

