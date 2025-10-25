Ontario ferma lo spot con Reagan Trump interrompe i negoziati col Canada



Lo spot dell’Ontario con la voce di Ronald Reagan contro i dazi ha innescato l’ira di Donald Trump e lo stop ai colloqui commerciali con il Canada. Il premier provinciale Doug Ford lo ritirerà da lunedì, dopo l’ultimo passaggio nel weekend durante le World Series, per favorire la ripresa del dialogo con Washington. Una frenata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ontario ferma lo spot con reagan trump interrompe i negoziati col canada



