Onorificenze al Quirinale | premiati i nuovi Cavalieri del Lavoro e i migliori studenti d’Italia

Cerimonia al Quirinale: riconoscimento al merito e all'eccellenza. Ieri, 24 ottobre 2025, al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al merito del lavoro", conferite ai 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno 2025. Durante l'evento, sono stati premiati anche i 25 Alfieri del Lavoro, studenti e studentesse tra i più meritevoli d'Italia, che si sono distinti per impegno, risultati scolastici eccellenti e valori civici. I nuovi Cavalieri del Lavoro. I Cavalieri del Lavoro rappresentano l'eccellenza imprenditoriale italiana nei diversi settori produttivi.

